"Миннесота" Капризова выиграла матч у "Сан-Хосе" Кныжова

Матчем в Сент-Поле между клубами "Миннесота Уайлд" и "Сан-Хосе Шаркс" продолжился очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Гости открыли счет, но "дикие" отыгрались и в итоге сумели победить – 3:2.

Гол Гертла не смутил команду Капризова. В течение 20 следующих минут Бонино, Зукарелло-Асен и Паризе вывели хозяев вперед – 3:1. На исходе матча "акулы" сократили отставание усилиями Кэйна. Но не более. Россияне Кирилл Капризов и Николай Кныжов результативными действиями не отметились.