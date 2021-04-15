"Миннесота" обыграла "Аризону", Капризов набрал 35-е очко в сезоне

"Миннесота" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на льду домашней арены в Сент-Поле обыграла "Аризону" – 5:2. Для "койотов" это поражение стало пятым кряду.

У победителей дубль оформил Матс Цуккарелло (17-я, 45-я минуты) и по разу отличились Зак Паризе (28), Ник Бонино (40) и Джаред Сперджен (46), а у гостей шайбы забросили Джейкоб Чикран (23) и Фил Кессел (49).

Российский форвард "Уайлд" Кирилл Капризов провел на льду 16 минут 42 секунды и отметился результативной передачей. Теперь на счету 23-летнего уроженца Новокузнецка 35 (16+19) очков в 41-й игре дебютного сезона в НХЛ.

"Миннесота" одержала вторую победу в последних пяти матчах и с 53 очками занимает третье место в Западном дивизионе, а "Аризона" в нем же расположилась на пятой строчке, имея в активе на десять баллов меньше.