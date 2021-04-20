Боевики опубликовали кадры казни христиан-коптов

Показательная казнь в качестве предупреждения для всех египетских христиан. Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) опубликовали кадры убийства троих коптов. Один из мужчин занимался восстановлением церквей, разрушенных исламистами. Двое других, как утверждается, поддерживали египетскую армию. В то же время, как стало известно, террористы в ближайшее время собирались совершить еще несколько атак. Одну из ячеек боевиков выследили и ликвидировали силовые структуры Египта.

Боевики египетской ячейки террористической группировки ИГИЛ опубликовали видео расправы над 62-летним жителем поселка Бир-эль-Абд. Перед расстрелом Набиль Эль-Хашаби в кадре говорит о том, что сотрудничал с египетскими спецслужбами и боролся с террористами ИГИЛ.

Набиля Эль-Хашаби Салама убили за то, что он христианин и при этом поддерживал египетские силы безопасности. Это боевики, той самой группировки, которая взяла на себя ответственность за теракт в небе над Синаем в 2015 году. Тогда террористы взорвали лайнер А321, который следовал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли все пассажиры и члены экипажа – 224 человека.

Житель поселка попал в плен к боевикам чуть более 3 месяцев назад. В сообщении пропагандистов террористической организации сказано, что за связь с правительством боевики расстреляли еще двух местных жителей. Так же на видео террористы призывают радикалов всего мира убивать христиан.

Расправа над пожилым человеком на севере Синая, конечно, ужаснула всю христианскую общину страны. Спецслужбам Египта потребовалось чуть менее суток для того, чтобы найти и ликвидировать террористов. Официальный представитель министерства внутренних дел арабской республики заявил, что боевики ИГИЛ были блокированы силами спецназа у деревни Аль-Абтал. Радикалы находились в машине и открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате боя спецназ ликвидировал боевиков. На одном из террористов был обнаружен пояс смертника.

Один из убитых боевиков оказался не рядовым террористом. Оперативники опознали Мохамеда Зеяда по кличке Аммар. Он в синайском филиале псевдохалифата отвечал за снабжение. Так же был уничтожен его заместитель. Спецоперация продолжается. По данным спецслужб, группипрровка после расстрела Эль-Хашаби планировала еще серию терактов, нападение на православный храм и отделение полиции.

В распоряжении спецслужб есть и фотороботы боевиков. В операции по поиску террористов участвуют и бойцы египетской армии.

Вообще же на севере Синайского полуострова уже три года идет масштабная контртеррористическая операция, в которой задействованы полицейские силы и армейские подразделения Арабской Республики. Силовики говорят о том, что за это время около тысячи боевиков псевдо-халифата было ликвидировано на севере Синая. Силовики Египта периодически публикуют видео спецопераций против боевиков псевдо-халифата.

Не смотря на усилия, которые предпринимает руководство Египта, именно север Синая остается территорией, где активно действует филиал так называемого "Исламского государства".

Христиане-копты подвергаются атакам боевиков с 2013 года, после того как власть в стране перешла в руки исламистов из организации "Братья мусульмане" (запрещена в РФ). Действующий президент Египта ас-Сиси начал компанию по борьбе с радикальным исламизмом. Правоохранительным органам удалось обеспечить безопасность в курортных районах страны. В южной части Синайского полуострова сейчас обстановка спокойная. Завершить же контртеррористическую операцию на севере полицейские силы пока не могут. При этом мишенью террористов стали не только египетские христиане и туристы.

Боевики в 2017 году устроили самый крупный теракт за всю историю Египта. Они напали на мечеть Эр-Рауда. Прямо во время молитвы расстреляли прихожан, потом вели огонь по машинам скорой помощи, что прибывали на место трагедии. Тогда радикалы убили более трехсот человек, среди которых 27 детей.