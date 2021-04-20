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Хоккей в России и в мире 14 минут назад

20 апреля 2021 10:25

Кныжов забил за "Сан-Хосе". Но "акулы" проиграли


sportbox.ru

Клуб "Вегас Голден Найтс" выиграл домашнюю встречу у "Сан-Хосе Шаркс" в очередном туре чемпионата Национальной хоккейной лиги в серии буллитов со счетом 3:2. Российский форвард "акул" Николай Кныжов забил гол.

Все для "Сан-Хосе" начиналось более чем приятно: после Кныжова в конце первого периода отличился Грегор. Однако "рыцари" сдаваться не собрались и в их радах нашелся тот, кто сумел сравнять счет – голевой дубль на счету Стоуна. Основное время завершилось вничью, а в серии буллитов сильнее был "Вегас".

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