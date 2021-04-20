Колумбийские военные показали кадры перехвата российского самолета

Министерство обороны Колумбии обнародовало кадры перехвата российского самолета Ил-96, находившегося в воздушном пространстве страны. Инцидент произошел накануне, 19 апреля.

По версии колумбийской стороны, Ил-96 имел разрешение на пролет через Колумбию, однако пересек границу в стороне от согласованной точки, указанной в полетном плане.

Центр управления и контроля ВВС южноамериканской страны, отслеживавший перемещения российского лайнера направил навстречу ему многоцелевой истребитель Kfir, который и встретил россиян.

По последним данным, МИД Колумбии принял решение вручить ноту послу РФ в Боготе. Во внешнеполитическом ведомстве выразили протест против действий российских пилотов и выразили надежду на то, что подобные происшествия не повторятся в будущем.