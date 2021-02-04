Минобороны РФ: Ил-76 не нарушал границ Эстонии

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 выполнял плановый перелет в Калининградскую область. Он двигался по заранее согласованному маршруту, с включенным транспондером, а экипаж постоянно находился на связи с эстонскими диспетчерами. Никаких претензий авиационные служб прибалтийского государства россиянам не предъявляли, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Ранее Главный штаб Сил самообороны Эстонии объявил, будто 3 февраля российский Ил-76МД нарушил границы страницы. Военные утверждают, что инцидент произошел в районе острова Вайндло. Самолет около минуты находился в воздушном пространстве Эстонии. Транспондер при этом работал, но на радиосвязь экипаж не выходил.

Министерство иностранных дел Республики вызвало посла России и передало ему ноту. Это первое нарушение границы российским самолетом в этом году, добавляют эстонские военные.