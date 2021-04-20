Италия возобновит прием российских туристов летом этого года. Об этом заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

По словам посла, он не может гарантировать, что это произойдет именно 2 июня. "Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен", – сказал Терраччано.

Италия приостановила прием туристов в прошлом году из-за пандемии ковида. Сейчас 3 из 20 итальянских областей остаются в красной зоне. Всего в стране заразились более 3,8 миллиона человек.

Как сообщает ТАСС, 26 апреля в Италии предполагается открыть музеи, театры и кинотеатры в желтых зонах. В оранжевой и красной зонах представления возможны только на открытом воздухе. Начнут работу бары и рестораны, в том числе в вечернее время, но тоже только на открытом воздухе. Кафе в закрытых помещениях откроются не раньше 1 июня. В мае будет действовать комендантский час с 22:00.