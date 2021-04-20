В Миассе жильцов многоэтажного дома эвакуировали после обрушения стены

В Челябинской области пришлось эвакуировать жильцов многоэтажного дома. Как сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в Миассе произошло обрушение части стены.

Все случилось в доме по Автомеханическому переулку. Жильцы обратили внимание, что у одной из внешних стен обваливается кирпичная кладка, и обратились в экстренные службы. Всех в срочном порядке эвакуировали. Пункт временного размещения устроили в соседней школе.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Эксперты должны оценить риск и дать оценку ситуации. Главное понять, существует ли угроза обрушения всего дома.

- На данный момент обрушение произошло на площади в восемь квадратных метров. Жильцы размещены в близлежащей школе вплоть до выяснения всех обстоятельств случившегося, – отметили в пресс-службе мэрии Миасса.

В администрации города приступила к работе комиссия по чрезвычайным ситуациям. Открыта горячая линия: +7 (3513) 57-57-44.