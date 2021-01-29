В Кузбассе под тяжестью снега чуть не обрушилась крыша многоквартирного дома

Обрушившиеся на Кузбасс снегопады стали причиной множества происшествий. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В городе Мыски под тяжестью снега частично прогнулась крыша многоквартирного дома по улице Восточная, 37. На месте всю ночь работали коммунальщики, использовалась автовышка. Как стало известно, жильцам ничего не угрожает. Расчистка кровли продолжается. Сегодня же ожидается приезд представителей проектной организации.

Сообщения на WhatsApp "Вестей" с жалобами приходят сегодня от жителей самых разных уголков Кемеровской области. Люди рассказывают, что не могут даже добраться до остановок общественного транспорта. Улицы не очищены, все завалено сугробами. Многие уже не надеются на помощь коммунальщиков и сами берут в руки лопаты.

Между тем, только за два последних дня в регионе выпало значительно больше нормы осадков. Спецтехника трудится круглосуточно, делая перерывы только на заправку. Сегодня на помощь дорожникам пришли студотряды.