В Кузбассе на трассе Томск – Юрга смыло мост

В Кемеровской области на трассе Томск – Юрга произошло ЧП. Из-за резкого подъема воды в реке Лебяжье там смыло мост. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Дорогу пришлось перекрыть. Весь транспорт вынуждено отправляется по другим маршрутам через деревни Безменово и Проскоково.

Специалисты уже занимаются устранением последствий инцидента. Когда движение возобновится в полном объеме, пока неизвестно.