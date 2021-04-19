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Паводок 6 минут назад

19 апреля 2021 17:45 ГТРК "Кузбасс"

В Кузбассе на трассе Томск – Юрга смыло мост

В Кемеровской области на трассе Томск – Юрга произошло ЧП. Из-за резкого подъема воды в реке Лебяжье там смыло мост. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Дорогу пришлось перекрыть. Весь транспорт вынуждено отправляется по другим маршрутам через деревни Безменово и Проскоково.

Специалисты уже занимаются устранением последствий инцидента. Когда движение возобновится в полном объеме, пока неизвестно.

- Уровень воды в реке по-прежнему превышает критическую отметку. На восстановительных работах заняты около 40 человек, привлечено 30 единиц техники, – рассказали представители обслуживающей компании.

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