Судьба коммунального моста через Томь в Кемерове решена

Старый коммунальный мост в Кемерове все-таки демонтируют. Последние новости об одном из самых обсуждаемых мест кузбасской столицы передает ГТРК "Кузбасс", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как отметили в городской администрации, восстановить дорожный переход не представляется возможным. Слишком в плохом состоянии он находится. Об этом рассказал с места события корреспондент Антон Ивачёв. Он напомнил о том, в свое время на Кузнецком мосту, соединяющем два берега Томи, хотели устроить кафе, музей, повесить тарзанку, установить купол. Предлагали открыть его для пешеходов и велосипедистов. Будущий проект даже ставили в один ряд с крупнейшими стройками Кузбасса. Речь идет о Президентском кадетском училище, Кузбасс-арене, Кассационном суде. Осмотрел мост главный архитектор кемеровского "Парка ангелов" Джон Вайдеман, сооруженного в память о погибших на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года.

Но после проведенной экспертизы выяснилось, что мосту необходима тщательная перестройка. Не поможет даже реконструкция. У 70-летнего моста в сохранности остались лишь бетонные опоры. Сейчас планируется выделить деньги на проектную документацию по сносу объекта. Никакие сроки пока не называются.