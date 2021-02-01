В Новокузнецке жильцы двух многоквартирных домов остались без крыши над головой

ЧП в Новокузнецке. Жители двух многоквартирных домов в прямом смысле остались без крыши над головой. По факту случившегося проходят проверки, сообщает ГТРК "Кузбасс", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как рассказала корреспондент Ирина Саленко, дом 11 на улице Пушкина вошел в список аварийных еще в 2017 году. Но официально его должны были начать расселять лишь в 2025-м. В минувшие выходные крыша дома обвалилась. Теперь жильцов будут расселены досрочно. Часть из них уже покинула свои квартиры.

Уже известно, что обошлось без пострадавших. Побывавшие на месте ЧП сотрудники администрации и управляющей компании провели осмотр разрушений.

Между тем, обрушение крыши под тяжестью снега произошло еще по одному адресу, это улица Ленина, 36. В настоящее время там ведутся восстановительные работы.