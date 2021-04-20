В Орле задержан глава департамента здравоохранения

В Орловской области задержали главу департамента здравоохранения. Об этом сообщила ГТРК "Орел" со ссылкой на областной СУ СК.

Согласно данным следствия, ранее в региональный департамент с запросом обратилось ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга". Организация хотела переоформить лицензию на медицинскую деятельность и открыть в регионе отделение диализа.

В итоге чиновник отдал поручение своему подчинённому провести проверку данной ООО и отказать ей, несмотря на любой результат. Поручение было выполнено, в акты проверки были внесены формальные нарушения, которые не могли являться основанием для отказа.

Далее, зная, что диализный центр соответствует всем выдвигаемым требованиям, руководитель областного департамента здравоохранения отказал "Нефрос-Калуга" в переоформлении лицензии, тем самым запретив им осуществлять профильную деятельность на территории Орловской области.

При этом другим медицинским организациям лицензия переоформлена была.

Отказ "Нефрос-Калуга" решением суда был признан недействующим.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям "воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности" (ч.1 ст.169 УК РФ) и "превышение должностных полномочий" (ч.1 ст.286 УК РФ). Глава областного департамента здравоохранения задержан.

Расследование уголовного дела ведётся при сопровождении УФСБ РФ.