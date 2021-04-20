Google назвал борщ российским блюдом

На интернет-платформе Google Arts & Culture составили подборку десяти российских блюд, которые вошли в историю. В список попал борщ.

Отмечается, что история данного блюда уходит в глубину столетий. В двадцатом веке простой и сытный суп стал основным в меню кафе от Хабаровска до Бреста. Обращается внимание на то, что традиционный рецепт борща подразумевает борщевик как один из компонентов.

На интернет-платформе говорится, что в поваренных книгах есть множество вариантов блюда, в том числе украинский — туда добавляют тертое сало и чеснок. Также есть борщ по-московски с разными видами мяса.

Кроме любимого многими супа в список попали винегрет, оливье, сырники, пельмени, гречневая каша, бефстроганов, окрошка, блины, шашлык.

Стоит отметить, что Ростуризм и Google запускают международный проект "Раскуси Россию", в рамках которого туристы смогут познакомиться с кухней страны. Глава ведомства Зарина Догузова обратила внимание на то, что гастрономия является важной частью впечатлений, которые получает человек во время путешествий. Россия, отметила она, целый мир в одной стране, где в каждом регионе свой колорит и гастрономические бренды.

Ранее сообщалось, что Украина подала заявку на внесение борща в список наследия ЮНЕСКО. Инициатором выступил шеф-повар Евгений Клопотенко. На Украине считают, что борщ — это национальное блюдо их страны, у которого нет конкурентов.