В Арктике построена первая ВПП под все типы самолетов

На арктическом острове Земля Александры в Архангельской области построена взлетно-посадочная полоса (ВПП), способная принимать все типы самолетов, в том числе и стратегические.

Как передает РИА Новости, об этом на коллегии заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он сообщил, что длина ВПП составляет 3,5 километра, а строительство завершилось в 2020 году​​​.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что на архипелаге Новосибирские острова завершается строительство аэродрома Темп.

Шойгу отметил, что на Северном флоте регулярно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Строится военная инфраструктура также на побережье Северного Ледовитого океана.

Министр высоко оценил результаты арктической экспедиции Северного флота, в ходе которой впервые в истории ВМФ три атомных подводных лодки одновременно всплыли в ограниченном районе радиусом 300 метров, пробив лед.