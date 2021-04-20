Звонарева выиграла стартовый матч турнира в Стамбуле

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева одержала победу в матче первого круга теннисного турнира в турецком Стамбуле. На старте соревнований она обыграла представительницу Словении Полону Херцог.

Звонарева, занимающая на данный момент 115-е место в рейтинге WTA, победила словенку – 73-ю ракетку мира, в двух сетах. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу российской теннисистки. Матч продолжался 1 час 18 минут.

Во втором круге турнира Звонарева встретится с победительницей пары Фиона Ферро (Франция) – Петра Мартич (Хорватия). Их матч состоится вечером вторника.