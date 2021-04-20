Кудерметова вышла во второй круг турнира в Стамбуле

29-я ракетка России Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA-250 в Стамбуле. В стартовом матче соревнования россиянка обыграла американку Бернарду Перу.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Кудерметовой. Первый сет остался за теннисисткой из России (6:4), второй взяла американка (6:3). Победитель же матча был определен в заключительной третьей партии на тай-брейке – 7:6 (7:4). Встреча продолжилась 3 часа 2 минуты.

В матче второго круга Вероника сыграет либо с Зариной Дияс из Казахстана, либо с Кайей Канепи из Эстонии. Их встреча состоится утром 21-го апреля.