20 апреля 2021 16:33

Машина снесла ребенка на северо-западе Москвы. Видео

Дептранс Москвы

Дептранс Москвы
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Дептранс Москвы
Дептранс Москвы

Столичный Дептранс обнародовал видео с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии с участием ребенка, произошедшей во вторник, 20 апреля, на улице Маршала Катукова в Москве.

Судя по кадрам, юный пешеход попытался пересечь проезжую часть по переходу, но начал движение на красный свет.

Водитель автобуса заметил его и успел затормозить, однако появление человека на дороге стало полной неожиданностью для автомобилиста, управлявшего легковушкой, который и сбил ребенка.

Известно, что 12-летний пострадавший получил перелом лодыжки.

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