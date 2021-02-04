Момент ДТП с детьми на московском переходе попал на видео

Судя по кадрам видеозаписи, снятым в Южном Бутово на улице Изюмской, водитель, пересекая зебру, не сбросил скорость. В итоге двое детей оказались в больнице.

Как сообщалось ранее, происшествие случилось днем, 3 февраля. Двое детей, по виду школьников переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Они не успели преодолеть и половины пути, как на зебру на приличной скорости вкатилась иномарка.

Ребят откинуло на несколько метров. Один из них после удара сумел встать на ноги, а второй остался лежать на дороге. К пострадавшим на помощь сразу кинулись очевидцы. Ни о состоянии пострадавших детей, ни о водителе, который совершил на них наезд, официальной информации пока не поступало.