В России вновь заработали визовые центры Греции

Визовые центры Греции в России возобновили работу после ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Об этом проинформировала пресс-служба поставщика услуг консульских органов Греции в РФ Global Visa Center World.

Отмечается, что возобновлена работа в Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Ростове-на-Дону.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил о том, что с 14 мая страна открывает границы для российских туристов – с условием, что они привиты или имеют документы об отрицательном тесте на ковид.

Он подчеркнул, что Греция признает российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" и поэтому проблем с въездом не будет.