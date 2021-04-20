На водоснабжение Крыма и Севастополя направили 3,3 миллиарда рублей

На решение проблема дефицита воды в Крыму и Севастополе из резервного фонда правительства РФ дополнительно выделили более 3,3 миллиарда рублей. Средства доведены до регионального бюджета в полном объеме. Информацию об этом опубликовали на официальном портале Минэкономразвития РФ, передает ГТРК "Севастополь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Деньги будут направлены на ремонт трубопроводов и геологоразведку. На полуострове планируется пробурить 47 новых скважин для подачи питьевой воды, 17 из которых расположены в Севастополе и 30 — на территории Крыма. Кроме того, стало известно, что для того, чтобы сократить потери воды в Севастополе и Симферопольском районе, будут отремонтировано порядка 60 километров трубопроводов.

Напомним, ранее о предоставлении дополнительных средств на решение проблем с водоснабжением в региона сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме этого, недавно российские власти выделили 70 миллионов рублей на оценку запасов питьевой воды под Азовским морем.