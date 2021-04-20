Российский борец Загир Шахиев стал чемпионом Европы

Российский борец вольного стиля Загир Шахиев выиграл золотую медаль чемпионата Европы. Соревнования проходят в столице Польши Варшаве.

В финале соревнований до 65 кг Загир Шахиев победил польского борца Кшиштофа Беньковского. Бронзовые награды поделили азербайджанец Али Рагим-заде и молдаванин Максим Сацулкану.

В финале в весовой категории до 57 кг Начын Монгуш уступил турку Сулейману Атлы, который стал двукратным чемпионом Европы. Бронзовые награды достались Афгану Камалову (Азербайджан) и Камилу Керимову (Украина).

В весовой категории до 92 кг в финал пробился Магомед Курбанов, победивший азербайджанца Османа Нурмагомедова. В финале Курбанову будут противостоять швед Самуэль Шеррер.

Сергей Козырев стал финалистом в весовой категории до125 кг, взяв вех в поединке с венгром Даниэлем Лигети. В решающей схватке соперником Козырева будут турок Таха Акгюль.