Литва позовет союзников понаблюдать за Россией и Белоруссией

Литва пригласит на свою территорию союзников по Североатлантическому альянсу, чтобы следить за проведением совместных российско-белорусских учений "Запад-2021". Эти совместные стратегические учения пройдут на военных полигонах Белоруссии и России в сентябре.

По словам главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, при проведении крупных учений другие страны стараются получить о них как можно больше информации.

"Находящаяся по соседству с Белоруссией Литва является поставщиком такой информации. Мы пригласим союзников следить за маневрами", – сказал литовский министр.

Внимание к учениям "Запад-2021", по его словам, будет особым. Наблюдающим предстоит оценить характер и сценарий маневров, используемое вооружение и уровень интеграции российских и белорусских военных, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в основу замысла учений "Запад-2021" положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на этих учениях будет массово применяться военная авиация.