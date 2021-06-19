На съезде "Единой России" Путин высказался об общей задаче

Консолидация вокруг общенациональной повестки – общая задача, и партии "Единая Россия" здесь принадлежит ведущая роль. Об этом заявил, выступая на съезде "ЕР", президент России Владимир Путин.

По словам президента, работа руководства страны не состоит из праздников, и за ее результаты отвечают те, кто взял на себя ответственность. Однако партия, по его словам, выдержала конкуренцию, успешно прошла этап становления, показала способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет ответственность и патриотический настрой.

"Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности", – подчеркнул президент.

В каждом регионе и в каждом городе нужно опираться на единомышленников, стремящихся созидать, это очень мощный ресурс, отметил Путин. Одним из важнейших приоритетов для партии "Единая Россия" он назвал поддержку семей с детьми.

Юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия" проходит в Москве при строгом соблюдении мер защиты от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице. На этом съезде партия парламентского большинства утвердит списки кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму и представит свою программу. На мероприятии присутствует в очном формате и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Прямую трансляцию выступления президента Путина на съезде "Единой России" вел сайт Вести.Ru.