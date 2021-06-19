Путин: в достижении амбициозных целей значим вклад каждого

Выборы в Государственную думу должны пройти честно и открыто, чтобы они пользовались доверием граждан, считает президент России Владимир Путин. Выступая на съезде партии "Единая Россия", он пожелал кандидатам в депутаты успехов на предстоящих выборах в Госдуму. Нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества, сказал он.

Помимо этого, президент призвал граждан России ответственно подходить к выбору депутатов Госдумы, так как народные избранники формируют правовой базис, на котором формируется вся государственная политика. При этом победа на выборах – не самоцель для партии, приоритетом которой является работа в интересах страны и ее народа.

Программа "Единой России", которая является ведущей партией страны, должна быть по-настоящему народной. Для этого необходимо советоваться с людьми, знать их проблемы и невзгоды, сопереживать им, стремиться разобраться, помочь в каждой ситуации. С партии парламентского большинства "будет особый спрос​​​", предупредил глава государства. И это справедливо — как партия большинства, "Единая Россия "отвечает за все".

Ранее Путин высказался о поддержке семей с детьми.

Юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия" проходит в Москве при строгом соблюдении мер защиты от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице. На этом съезде партия парламентского большинства утвердит списки кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму и представит свою программу. На мероприятии присутствует в очном формате и премьер-министр России Михаил Мишустин. Прямую трансляцию выступления президента Путина на съезде ведет сайт Вести.Ru.