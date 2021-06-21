Путин: выборы должны пройти без обвинений и пустых обещаний

Выборы в Госдуму восьмого созыва должны пройти честно, чисто и прозрачно, сказал Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва.

"Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний", – сказал Путин.

Путин понадеялся, что такой стиль предвыборной конкуренции остался в 1990-х годах, и нынешние выборы кандидаты проведут с уважением к оппонентам и избирателям.

"До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов", – подчеркнул президент.

По словам Владимира Путина, для уверенного развития страны важно, чтобы состав Госдумы восьмого созыва объективно отражал суверенный выбор граждан.

"Уверен, что российские избиратели поддержат те партии, тех кандидатов на будущих выборах в сентябре, для которых служение Родине, Отечеству – это высшая ценность", – сказал он.

Глава государства отметил, что несмотря на принадлежность к разным партиям, в вопросах, связанных безопасностью, внешней политикой, защитой интересов России и ее граждан, депутаты выступают с общих позиций.

Путин отметил работу Госдумы в условиях пандемии. Несмотря на то, что работать пришлось в экстраординарных условиях, законодательный процесс, в отличие от многих стран, в России не прерывался.