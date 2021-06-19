Песков озвучил условие встречи Путина с Джонсоном

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Бориса Джонсона не готовится, но потенциально возможна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона", – сказал Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее о возможности встречи Джонсона и Путина заявил британский министр обороны Бен Уоллес. Он допустил возможность проведения такого саммита, если Москва "прекратит злонамеренные действия".

Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес не раз называл Россию "противником, который представляет угрозу номер один".

В Женеве 16 июня состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.