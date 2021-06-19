Ребенок погиб, упав в шахту лифта с 18 этажа

Трагический инцидент с участием несовершеннолетнего произошел в Хабаровске на улице Рокоссовского в субботу, 19 июня.

По данным региональной прокуратуры, трое молодых людей забрались на недостроенное здание, чтобы попрактиковаться в скалолазании.

Один из них не заметил шахту лифта и рухнул в нее с высоты 18 этажа. В результате падения 16-летний подросток погиб на месте.

В настоящее время правоохранители начали проведение проверки, в том числе, они планируют установить, как охранялся и был ли огорожен недостроенный объект.