Лукашенко решил не принимать украинские самолеты

Аэропорт Минска не будет принимать самолеты с Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Это ответ на решение украинских властей не допускать в свое воздушное пространство белорусские самолеты.

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", – приводит слова Лукашенко белорусский телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко заявил также, что в республике нет необходимости проводить обязательную вакцинацию населения от коронавируса.

"Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет", – сказал Лукашенко, который в субботу, 19 июня, посетил 2-ю городскую детскую клиническую больницу в Минске.

Глава государства сообщил и о том, что белорусскую апробированную вакцину от коронавируса планируется выпустить в будущем году.

Кроме того, Лукашенко указал, что систему здравоохранения в белорусской столице нужно привести в порядок.