В Иране разбился вертолет, задействованный в обеспечении выборов

Авиакатастрофа с летальным исходом произошла в районе города Дизфуль, расположенного в Хузестане на западе Ирана.

По данным, которые приводят СМИ, в результате ЧП погиб один человек, еще одиннадцать – получили травмы различной степени тяжести.

Судя по поступающей информации, на борту воздушного судна могли перевозить урны для голосования, использовавшиеся на выборах.

Напомним, что накануне в стране проходили выборы главы государства. Как сообщалось ранее, победу на них одержал Ибрахим Раиси, его уже поздравил президент России Владимир Путин.