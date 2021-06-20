В Иране разбился учебный самолет, есть жертвы

Днем в воскресенье, 20 июня, на территории провинции Северный Хорасан в северо-восточной части Ирана потерпел крушение легкомоторной самолет.

Как сообщают СМИ, воздушное судно принадлежало компании Fara Sepehr и выполняло учебно-тренировочный полет.

Отмечается, что очевидцы крушения вызвали пожарных, оперативно прибывших на место ЧП, однако спасать было уже некого – оба человека, находившиеся на борту, погибли.

По предварительной версии, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.