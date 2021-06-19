Воронежцы устроили давку в магазине ради подушек за 49 рублей. Видео

В одном из магазинов Воронежа покупатели устроили давку из-за подушек за 49 рублей. Конфликт едва не перерос в потасовку. Инцидент произошел во время церемонии открытия торговой точки. Происходящее очевидцы сняли на видео, которое опубликовали в паблике "Мой и твой Воронеж".

Судя по кадрам, магазин устроил распродажу обычных спальных подушек. Посетители пытались взять как можно больше дешевого товара, и даже вырывали его друг у друга из рук. Однако многим подушки в результате так и не достались, сообщает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".