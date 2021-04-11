"Отвратительная картина": борьба за просроченные продукты попала на видео

На севере Воронежа местные жители устроили сражение за просроченные продукты. Сотрудница супермаркета безуспешно пыталась довести тележку до мусорного контейнера, однако ее быстро оттеснили и разобрали подлежащий утилизации товар.

Очевидец, снявший на кадры борьбы за еду, отметил, что не в первый раз наблюдает эту картину, и подчеркнул, что в данном случае речь о нищете не идет.

"Наблюдаю эту отвратительную картину несколько раз в день. И только не надо тут про бедность и политику. — написал автор видео. — Человеческое достоинство? Не, не слышали!"

Особенное впечатление для пользователей социальных сетей произвел мужчина, отвоевавший охапку упаковок и положивший добычу в багажник своего внедорожника.

Своего соседа в нем узнал один из комментаторов, сообщивший, что этот человек регулярно просит сигареты на улице. Ухаживает за своей машиной он на этом же месте — самостоятельно ее моет и меняет колеса.