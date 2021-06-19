Путин – о рубке леса и очистке вод

России необходимо пресечь незаконные рубки леса и теневой вывоз древесины за границу, заявил президент Владимир Путин.

Выступая на съезде "Единой России" в субботу, 19 июня, глава государства сообщил, что сейчас разрабатывается новая отраслевая информационная система, с помощью которой можно будет отследить все этапы использования древесины – от делянки или переработки до поставок на экспорт.

Путин также высказался категорически против переноса сроков введения запрета на вывоз необработанной древесины из страны. Он подчеркнул, что правительство должно принять все необходимые решения в короткие сроки.

Запрет на вывоз необработанной и грубо обработанной древесины из России планируется ввести с 1 января 2022 года.

В ходе съезда ЕР президент предложил также выделить дополнительно порядка 20 миллиардов рублей на очистку российских рек и внутренних морей, в том числе на подъем затонувших судов, а также консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин и других подобных объектов.

При этом он напомнил, что значительные средства на ликвидацию ранее накопленного ущерба окружающей среде уже предусмотрены в рамках национального проекта "Экология".

"Нам нужно нарастить темпы этой работы, особенно по сложным объектам", – подчеркнул Путин, добавив, что "без нормальной экологии и со здоровьем проблем больше".

Президент, кроме того, заявил, что Россия продолжит курс на внедрение самых строгих экологических стандартов, больше внимания будет уделяться и использованию "чистых технологий", снижающих негативное воздействие на природу.

Прямую трансляцию со съезда "Единой России" ведет сайт Вести.Ru.