В России подготовят спецпрограмму капремонта школ

Подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на те из них, что находятся на селе, поручил правительству и регионам президент России Владимир Путин. Глава государства выступил на проходящем в Москве съезде партии "Единая Россия".

Программа капремонта на ближайшие пять лет с акцентом на сельские школы должна быть подготовлена с участием "Единой России". По словам президента, в России 72 процента школ нуждаются в текущем ремонте, а еще 10 процентов – в капитальном.

Имеется и некоторое, хотя и незначительное, число школ, находящихся в аварийном состоянии. Это президент назвал абсолютно недопустимым.

Вопросы ремонта школ, по словам Путина, поднимают, опираясь на запросы граждан, и главы регионов, и "Единая Россия". Президент пообещал, что и сам "будет поддерживать любые начинания по этому направлению".

При этом, напомнил Путин, за счет средств федерального бюджета и с привлечением ресурсов банка развития ВЭБ в России до конца 2024 года построят не менее 1300 новых школ, в которых будут учиться больше миллиона детей. Однако и действующие школы с их замечательными педагогическими коллективами и хорошими традициями, по словам президента, не должны быть обделены вниманием государства. Тем более, что такие школы, как правило, как раз и нуждаются в модернизации, обновлении, обустройстве учебной базы, мастерских, школьных стадионов и другой инфраструктуры, в надежных системах безопасности и антитеррористической защищенности.

Прямую трансляцию выступления президента Путина на съезде "Единой России" вел сайт Вести.Ru.