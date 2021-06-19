Пенсионерка погибла под колесами автобуса в Уфе. Видео

Правоохранители обнародовали видеозапись, запечатлевшую момент фатального ДТП, произошедшего накануне вечером на проспекте Октября в Уфе.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Республики Башкортостан, около остановки общественного транспорта водитель автобуса переехал 77-летнюю женщину.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, рассказал, что не видел пострадавшую и начал движение после посадки и высадки пассажиров.

Он обратил внимание на происходящее, лишь услышав предостерегающие крики из салона, однако к этому моменту было уже поздно что-то предпринимать.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются в рамках разбирательства, которое проводят сотрудники правоохранительных органов.