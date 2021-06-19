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Коронавирус 9 минут назад

19 июня 2021 15:00

Лучше привиться, чем болеть, подчеркнул президент


AP Images

Специалисты во всем мире считают, что прививаться от коронавируса лучше, чем болеть, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия" в субботу, 19 июня.

"Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире", – сказал глава государства.

Он напомнил, что находится в постоянном контакте со специалистами, которые изучают последствия COVID-19. По словам Путина, это не только поражение легких, но и сосудистые поражения. Но ученым еще предстоит выяснить, к чему это, в конечном счете, ведет.

Прямую трансляцию выступления президента России на съезде ведет сайт Вести.Ru.

За последние сутки в стране выявлено 17 906 новых случаев заражения в 85 регионах, больше всего в Москве – 9 120 заболевших.

Ранее в субботу аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что шанс умереть у невакцинированного человека — 1 к 30, а прививка эти шансы резко снижает, так как позволяет избежать тяжелого течения заболевания.

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