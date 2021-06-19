Лучше привиться, чем болеть, подчеркнул президент

Специалисты во всем мире считают, что прививаться от коронавируса лучше, чем болеть, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия" в субботу, 19 июня.

"Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире", – сказал глава государства.

Он напомнил, что находится в постоянном контакте со специалистами, которые изучают последствия COVID-19. По словам Путина, это не только поражение легких, но и сосудистые поражения. Но ученым еще предстоит выяснить, к чему это, в конечном счете, ведет.

Прямую трансляцию выступления президента России на съезде ведет сайт Вести.Ru.

За последние сутки в стране выявлено 17 906 новых случаев заражения в 85 регионах, больше всего в Москве – 9 120 заболевших.

Ранее в субботу аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что шанс умереть у невакцинированного человека — 1 к 30, а прививка эти шансы резко снижает, так как позволяет избежать тяжелого течения заболевания.