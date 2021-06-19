В Стамбуле зафиксировано землетрясение

Днем в субботу, 19 июня, в Стамбуле ощущались подземные толчки, об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным властей, магнитуда землетрясения составила примерно 3,9, очаг располагался под Мраморным морем на глубине около семи километров.

Отмечается, что землетрясение чувствовалось по обе стороны Босфора, многие горожане спешно покинули дома и офисы, решив переждать происходящее на улице.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. В МВД страны подчеркнули, что в экстренные службы пока не поступало обращений, связанных с негативными последствиями землетрясения.