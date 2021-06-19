"Формула-1". Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции

Победой пилота команды Red Bull Макса Ферстаппена завершилась серия квалификационных заездов на автодроме "Поль-Рикар", где в воскресенье, 19 июня, пройдет очередной этап чемпионата по автогонкам в классе "Формула-1" Гран-при Франции.

Ферстаппен показал лучшее время, став единственным гонщиком, который выехал из полутора минут – 1 мин. 29,990 сек. Следом стоят два пилота Mercedes – Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. В топ-6 квалификации также Серхио Перес (Red Bull), Карлос Сайнс (Ferrari) и Пьер Гасли (Alpha Tauri).

Потихоньку уходят с последних мест гонщики команды Haas. Россиянин Никита Мазепин на сей раз стал 18-м, опередив двух соперников, а немец Мик Шумахер и вовсе прорвался во второй сегмент квалификации, став в итоге 15-м.