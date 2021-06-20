Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Франции

Голландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем седьмого этапа "Формулы 1" Гран-при Франции.

Борьба за победу развернулась между Максом Ферстаппеном (Red Bull) и Льюисом Хэмилтоном из Mercedes. На последнем круге голландец обошел британца и первым пересек финишную черту. Хэмилтон – второй. На третьем месте еще один гонщик Red Bull мексиканец Серхио Перес.

Никита Мазепин из Haas пришел на финиш последним, 20-м. Его напарник немец Мик Шумахер занял 19-е место.

После семи этапов Ферстаппен лидирует в общем зачете. На его счету 131 очко. Чемпион мира Хэмилтон идет вторым со 119 очками. На третьей позиции Перес – 89 очков.