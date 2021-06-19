"Синара" стала чемпионом России по мини-футболу

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) прошли четвертые матчи финальных серий, после которых определились и чемпион, и все призеры. Первое место заняла команда "Синара" из Екатеринбурга.

"Синара" играла финальную серию. До трех побед против экс-чемпионов России из "Тюмени". После двух домашних выигрышей команда из Екатеринбурга уступила в третьем матче на поле соперника (3:4), но в четвертой игре победила – 8:4. Серия за золото выиграна "Синарой" со счетом 3:1.

В серии матчей за бронзу "Норильский Никель" оказался сильнее чемпионов страны прошлого года из КРПФ. На своей площадке норильчане поделили победы с "коммунистами", а в гостях выиграли обе встречи – 4:2 и 8:2.

Клуб из Екатеринбурга в третий раз стал чемпионом России – ранее уральцы выигрывали титул в 2009 и 2010 годах. Также на счету "Синары", которая ранее выступала под названиями ВИЗ и "ВИЗ-Синара", 5 серебряных медалей и 4 бронзовых. Но в последний раз на пьедестал уральцы поднимались в 2011 году.