Во французском Редоне полиция второй вечер подряд разгоняет незаконную вечеринку

Во Франции прошла силовая спецоперация, передает телеканал "Россия 24". В городе Редон на северо-западе страны полиция уже второй вечер подряд разгоняет несанкционированную рейв-вечеринку. Во время комендантского часа на нее собрались около полутора тысяч человек.

Чтобы призвать толпу к порядку, полицейским пришлось применить слезоточивый газ. В ответ в них полетели коктейли Молотова, булыжники и тяжелые шары для игры в петанк. Участники беспорядков жгли файеры.

Один из нарушителей пострадал – ему оторвало руку, когда он поднял с земли предмет, который тут же взорвался. Ранены и пять полицейских. Всего в спецоперации принимали участие около 400 правоохранителей.

Столкновения накануне ночью продолжались в течение семи часов. И сейчас в Редоне вновь неспокойно.