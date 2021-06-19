Полиция разогнала вечеринку, один из участников остался без руки

Жесткие столкновения между участниками нелегальной танцевальной вечеринки и разгонявшими их полицейскими произошли накануне вечером в городе Редон в департаменте Иль и Вилен региона Бретань на северо-западе Франции.

Как сообщают СМИ, около 1500 человек собрались, чтобы весело провести время под рейв, однако вскоре около 400 сотрудников правоохранительных органов прибыли для того, чтобы пресечь нарушение действующих антиковидных правил.

После наступления комендантского часа в 23:00 полиция приступила к разгону мероприятия, однако его участники стали бросать в правоохранителей "коктейли Молотова" и подручные предметы, в ответ против них был применен слезоточивый газ.

Отмечается, травмы получили пять жандармов, двое из них впоследствии были госпитализированы. Также пострадали два участника фестиваля, в том числе – 22-летний мужчина, лишившийся руки, при каких обстоятельствах он потерял конечность – пока не уточняется.