Касаткина вышла в финал турнира WTA-250 в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в финал турнира категории WTA-250, проходящем в английском Бирмингеме. В полуфинальном поединке россиянка нанесла поражение американке Коко Вандервей.

Касаткина обыграла вышедшую в основной этап соревнований через квалификацию американку в двух сетах. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Касаткиной. Матч продолжался 1 час 16 минут.

В финале Касаткина сыграет с представительницей Туниса, второй ракеткой турнира Онс Жабер. Решающая встреча состоится 20 июня.