Касаткина не смогла выиграть турнир в Бирмингеме

Дарья Касаткина не смогла выиграть турнир в английском Бирмингеме. В финале российская теннисистка уступила представительнице Туниса Онс Жабер.

Дарья Касаткина была посеяна на турнире под четвертым номером, а Онс Жабер – под вторым. В первой партии Дарья уступила 5:7, а во второй 4:6. Матч продолжался 1 час 23 минуты. Во время матча Дарья поцарапала шею и ей пришлось взять медицинский тайм-аут.

26-летня Онс Жабер выиграла 12-й турнир в своей карьере. Спортсменка з Туниса занимает 24-е место в рейтинге ВТА.