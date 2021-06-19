Сборная России – певице MakSim: еще споем вместе

Сборная России поддержала Марину Максимову, известную как певица МакSim после того, как стало известно, что девушка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в состоянии искусственной комы.

Максимова несколько дней назад попала в больницу с пневмонией и подозрением на коронавирус, сообщает издание "Спорт-экспресс". У девушки поражено 40% легких и присутствуют все симптомы COVID-19.

После попадания в клинику МакSim была в сознании и могла самостоятельно разговаривать, но состояние певицы резко ухудшилось, из-за чего медики решили ввести ее в искусственную кому.