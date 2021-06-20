Иван Сергеев останется в "Крыльях Советов"

Вернувшиеся в российскую премьер-лигу "Крылья Советов" намерены сохранить у себя нападающего Ивана Сергеева. У 26-летнего футболиста есть несколько предложений от других клубов РПЛ.

В прошлом сезоне Иван Сергеев забил 40 мячей в 39 матчах, чем помог "Крыльям Советов" вернуться в элиту российского футбола. Сам Иван стал лучшим бомбардиром ФНЛ. Несколько дней назад в прессе появилась информация о возможном переходе Сергеева в ЦСКА и "Локомотив".

Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев заявил РИА Новости, что клуб планирует сохранить у себя сильнейшего нападающего. "Никаких переговоров с клубом никто не вел. Мы намерены сохранить игрока у себя. Надеюсь, в ближайшее время вы услышите, что Сергеев остается в Самаре".