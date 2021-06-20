Нетрезвая женщина устроила ДТП, убившее ее дочь

Авария, унесшая жизнь ребенка, произошла накануне, 19 июня, в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана.

Как сообщают местные СМИ, женщина, находившаяся в состоянии опьянения, села за руль квадроцикла и врезалась в сарай. Вместе с предполагаемой виновницей ДТП ехали три человека – ее дочери и приятельница.

В результате столкновения 11-летняя школьница получила травмы, оказавшиеся фатальными. Остальные участники инцидента, в том числе – двухлетняя девочка, пострадали.

По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.