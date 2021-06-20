Невнимательный таксист сбил пенсионерку, шедшую по проезжей части. Видео

В объектив камеры видеонаблюдения попал момент аварии, произошедшей утром в воскресенье, 20 июня, на улице Черняховского во Владивостоке.

На записи видно, как таксист задним ходом выезжал из двора. При этом, водитель не слишком внимательно смотрел в зеркала и не заметил, что по проезжей части идет пешеход.

Пенсионерка, проигнорировавшая тротуар, также не увидела приближающийся к ней сзади автомобиль Toyota Prius, который сбил женщину.

Известно, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь, степень тяжести полученных ею травм пока уточняется.