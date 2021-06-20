После прививки в ковидные больницы попадают единицы

Лишь единицы заболевают коронавирусом после вакцинации и попадают в больницы, сообщает департамент здравоохранения Москвы. Уточняется, что среди вакцинировавшихся, но госпитализированных с COVID-19 в основном те, кто не успел получил второй компонент. У таких пациентов не успевает сформироваться иммунитет, который смог бы защитить заболевшего от заражения.

Депздрав указывает, что как и после любой другой прививки возможны случаи заболевания. Однако на больничную койку попадают единицы, а подавляющее большинство переносят COVID-19 беcсимптомно. Причем все имеющиеся на вооружении российских медиков вакцины защищают от известных штаммов, включая более заразный индийский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что в Москве отмечаются повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе, после вакцинации. Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей.